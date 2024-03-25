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08:37, 25 марта 2024Экономика

«Газпром» рассказал об объеме транзита газа в Европу через Украину

«Газпром» подает газ для Европы в объеме 42,1 млн куб. м через Украину

Фото: Dado Ruvic / Reuters

«Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 миллиона кубметра в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.

«Газпром» временно остановит прокачку газа по трубопроводу «Сила Сибири» с 24 марта.

Ранее РИА Новости со ссылкой на обзор аналитиков Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) сообщило, что газопровод «Сила Сибири-2», как ожидается, заработает с 2033 года. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров топлива в год, а главным покупателем газа по этому маршруту станет Китай.

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      Юлия Мискевич
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