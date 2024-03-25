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09:42, 25 марта 2024Мир

Ким Чен Ын рассказал о подготовке армии к боевым действиям

Independent: Ким Чен Ын посетил танковую часть и рассказал о подготовке к войне

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил одну из танковых частей Корейской народной армии и рассказал о подготовке войск к войне на фоне напряженности в отношениях с Южной Кореей, сообщает Independent со ссылкой на северокорейские СМИ.

«Ким высоко оценил 105-ю бронетанковую дивизию как образец для всей своей армии "в продолжающейся борьбе... за завершение подготовки к войне". Он также отдал распоряжения по улучшению боевой подготовки подразделения и модернизации его оборудования», — пишет издание, приводя отрывок из сообщения.

Лидер КНДР также призвал бронетанковые войска усилить подготовку к возможным боевым действиям.

105-я гвардейская Сеульская бронетанковая дивизия Рю Кен-Су названа в честь столицы Южной Кореи, так как она стала первым северокорейским военным подразделением, достигшим Сеула в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

20 марта сообщалось, что в КНДР были проведены учебные стрельбы с использованием новых реактивных систем залпового огня. В начале марта Ким Чен Ын лично наблюдал за военными учениями, проводимыми в связи с тем, что США и Южная Корея запланировали собственные совместные учения.

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      Елизавета Мытарева
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