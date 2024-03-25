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19:44, 25 марта 2024Мир

Китай назвал клеветой обвинения Британии в причастности Пекина к кибератакам

Посольство КНР: заявления Лондона о причастности Пекина к кибератакам — клевета

Фото: Mohammad Rahmani / Unsplash

Заявления Британии о якобы причастности граждан КНР к кибератакам являются полностью сфабрикованной и злонамеренной клеветой. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в Лондоне, сообщает ТАСС.

«Так называемые кибератаки Китая на Великобританию — полностью сфабрикованная и злонамеренная клевета. Мы категорически против подобных обвинений», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве уточнили, что Пекин в соответствии с законом всегда решительно боролся со всеми формами кибератак, а также не поддерживает и не оправдывает их.

Китайские дипломаты призвали Великобританию прекратить распространять ложную информацию и «антикитайский политический фарс».

Ранее Лондон ввел санкции в отношении двух граждан Китая в связи с кибератаками на официальных лиц королевства. Отмечается, что посла КНР также вызвали в британский МИД.

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      Виктория Кондратьева
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