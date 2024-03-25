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16:08, 25 марта 2024Бывший СССР

Латвия рекомендовала воздержаться от поездок в Россию до конца марта

СГБ Латвии: гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Россию до 31 марта

Фото: Unsplash

Служба Государственной безопасности (СГБ) Латвии рекомендовала гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию до конца марта. Об этом сообщает портал LSM.lv.

«Россия и ее ближайший союзник Белоруссия продемонстрировали свои усилия по развертыванию различных видов гибридных атак против нашей страны, (...) спецслужбы обеих стран регулярно пытаются вербовать латвийских граждан, попавших на территорию этих стран», — цитируется в публикации заявления спецслужбы.

В СГБ подчеркнули, что при необходимости посетить одну из стран Союзного государства до 31 марта перед поездкой рекомендуется оставить дома все электронные носители информации — ноутбуки, мобильные устройства и USB-флеш-накопители.

Ранее покинуть Россию после теракта в «Крокус Сити Холле» вновь рекомендовали в Государственном департаменте США. С чем связана рекомендация, не уточняется.

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      Глеб Палехов
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