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14:42, 25 марта 2024Мир

МИД осудил теракт ИГ в Афганистане

Захарова: МИД России решительно осуждает теракт 21 марта в Афганистане

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

МИД России решительно осуждает совершенный «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) теракт 21 марта в Афганистане, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте МИД.

Захарова прокомментировала совершенный смертником теракт в Кандагаре. Она решительно осудила акцию и назвала теракт «варварским».

«Акция, унесшая жизни нескольких десятков ни в чем не повинных людей, отличается особым цинизмом, так как была осуществлена в священный для мусульман месяц Рамадан», — заявила пресс-секретарь МИД. Она выразила глубокие соболезнования семьям жертв и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Дипломат выразила надежду на скорейшее привлечение организаторов к ответственности.

Теракт в Кандагаре произошел у входа в отделение New Kabul Bank 21 марта. Жертвами атаки стали по меньшей мере 19 человек, более 20 получили ранения.

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      Юрий Леонов
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