Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 25 марта 2024Россия

Минобороны раскрыло ситуацию под Авдеевкой

Минобороны: ВС России улучшили положение на авдеевском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что группировка войск «Центр» под Авдеевкой улучшила положение по переднему краю и отразила 10 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки были предприняты в районе населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи.

На прошлой неделе, 21 марта, Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой — над селом Тоненькое в ДНР. Он находится примерно в десяти километрах от Авдеевки, которую взяли под контроль российские военнослужащие 17 февраля.

До этого ВС России также взяли под контроль населенный пункт Орловка западнее Авдеевки. В оборонном ведомстве также отчитывались о продвижении войск и занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сотрудник «Крокуса» описал встречу с террористом в начале марта. О чем они говорили?

      Минобороны раскрыло ситуацию под Авдеевкой

      Следователи возбудили еще одно дело после обрушения в руднике «Пионер»

      Обновлен список госпитализированных в больницы Москвы после теракта в «Крокусе»

      Стало известно об уничтожении большой группы солдат ВСУ под Пятихатками

      Генерал СВР назвал напавших на «Крокус» террористов расходным материалом Украины

      Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

      Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

      В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше