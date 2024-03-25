Минобороны: ВС России улучшили положение на авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что группировка войск «Центр» под Авдеевкой улучшила положение по переднему краю и отразила 10 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки были предприняты в районе населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи.

На прошлой неделе, 21 марта, Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой — над селом Тоненькое в ДНР. Он находится примерно в десяти километрах от Авдеевки, которую взяли под контроль российские военнослужащие 17 февраля.

До этого ВС России также взяли под контроль населенный пункт Орловка западнее Авдеевки. В оборонном ведомстве также отчитывались о продвижении войск и занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении.