МО РФ: гаубицы «Мста-Б» поразили скопления ВСУ на границе с Курской областью

Расчеты гаубиц «Мста-Б» нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Российские военнослужащие сорвали попытки украинских военных провести ротацию вражеских подразделений. В оборонном ведомстве добавили, что корректировка огня по противнику, который находится на территории Украины, производилась с использованием комплексов беспилотников. Они позволили передать на позицию данные о результатах поражения ВСУ в режиме реального времени.

«Тактики придерживаемся качающегося орудия. Цели поражать можем достаточно разные. То есть живую силу противника, опорные пункты, склады с боеприпасами. Сегодня была цель у нас склад с боеприпасами, где противник за долгое время скопил свои боеприпасы», — рассказал военнослужащий с позывным Питер.

В ночь на пятницу, 22 марта, Минобороны России отчиталось о нанесении «ударов возмездия» по объектам на территории Украины. Они стали ответом на атаки ВСУ на Белгород и мирные населенные пункты в новых регионах страны, которые участились перед выборами главы государства. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза 15 марта анонсировал ответ Москвы, подчеркивая, что действия Киева не останутся безнаказанными.