Маск вернул себе титул богатейшего человека

Hurun: Илон Маск снова возглавил рейтинг богатейших людей мира

Основатель Tesla и Space X Илон Маск снова вернул себе титул богатейшего человека в мире. Об этом со ссылкой на Hurun, китайский аналог Forbes, сообщает ТАСС.

По данным делового издания, за 2023 год состояние Маска увеличилось на 47 процентов, до 235 миллиардов долларов. Второе место после возглавившего рейтинг владельца соцсети Х занял основатель и глава Amazon Джефф Безос с капиталом в 187 миллиардов долларов. На третьем месте — французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценили в 177 миллиардов долларов.

Богатейшим человеком Китая стал владелец компании Nongfu, производящей питьевую воду. Чжун Шаньшань с состоянием в 450 миллиардов юаней (62 миллиарда долларов) в глобальном рейтинге занял 21-е место.

По данным Hurun, в мире насчитывается 3279 долларовых миллиардеров, за год их число выросло на 167 человек, при этом большая часть из них живет в Китае (814). На втором и третьем местах — США и Индия с показателем 800 и 271 миллиардер соответственно.

Как ранее сообщал Bloomberg, в 2023 году богачи из топ-500 вернули себе потерянные из-за инфляции, высоких ставок и геополитических рисков 1,4 триллиона долларов. За 12 месяцев их капитал вырос на 1,5 триллиона долларов.