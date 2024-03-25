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15:00, 25 марта 2024Мир

МВД Германии рассказало о своих мерах на фоне теракта в «Крокусе»

МВД ФРГ: уровень террористической угрозы не был повышен после теракта в России

Фото: Sir James / Wikimedia

Германия не стала повышать уровень террористической угрозы на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». О мерах, предпринятых на фоне теракта в России, рассказал на брифинге представитель Министерства внутренних дел ФРГ, его цитирует ТАСС.

«Ужасное убийство в Москве пока не привело к изменению оценки [степени] исламистской угрозы в Германии. Она [угроза] уже была высокой», — заявил представитель МВД.

Он добавил, что уровень террористической угрозы в стране уже был повышен на фоне атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что спецслужбы Германии продолжают поддерживать рабочие контакты с российскими коллегами после теракта в «Крокус Сити Холле».

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      Елизавета Мытарева
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