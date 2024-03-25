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14:17, 25 марта 2024Мир

В Германии заявили о сохранении рабочих контактов с российским спецслужбами

Правительство ФРГ: страна поддерживает контакты с российскими спецслужбами

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Спецслужбы Германии продолжают поддерживать рабочие контакты с российскими спецслужбами. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

Хебештрайт в ходе брифинга прокомментировал взаимодействие спецслужб Германии и России после теракта в «Крокус Сити Холле». Он сообщил, что между странами сохраняется взаимодействие по линии профильных ведомств.

«По-прежнему существуют на рабочем уровне контакты с Россией», — заявил пресс-секретарь немецкого правительства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил России укрепить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Политик подчеркнул, что страны контактируют как на техническом, так и на министерском уровнях.

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      Юрий Леонов
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