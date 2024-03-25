На открытый Сбером после теракта в «Крокусе» счет поступило более 360 миллионов

На открытый Сбером и РКК после теракта в «Крокусе» счет поступило 360 млн руб.

На благотворительный счет, который открыли Сбер и Российский Красный Крест (РКК) для помощи семьям жертв и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», поступило более 360 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

Отмечается, что всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать.

Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссию при переводе взимать не будут.

Ранее также сообщалось, что страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — произведут выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» в упрощенном порядке. Как пояснили в Сбере, урегулирование убытков клиентов СберСтрахования жизни пройдет с использованием данных ЗАГС, это позволит не запрашивать документы у пострадавших.