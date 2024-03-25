Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:22, 25 марта 2024Экономика

На открытый Сбером после теракта в «Крокусе» счет поступило более 360 миллионов

На открытый Сбером и РКК после теракта в «Крокусе» счет поступило 360 млн руб.

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

На благотворительный счет, который открыли Сбер и Российский Красный Крест (РКК) для помощи семьям жертв и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», поступило более 360 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

Отмечается, что всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать.

Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссию при переводе взимать не будут.

Ранее также сообщалось, что страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — произведут выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» в упрощенном порядке. Как пояснили в Сбере, урегулирование убытков клиентов СберСтрахования жизни пройдет с использованием данных ЗАГС, это позволит не запрашивать документы у пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

      В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      На Украине сообщили о повреждении энергообъектов

      ВС России прорвали оборону ВСУ у села Вербовое в Запорожской области

      В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Московский Дом Союзов вернули государству

      Россиянку осудили на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ

      В России рассказали о точности «Градов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше