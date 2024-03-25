На открытый Сбером после теракта в «Крокусе» счет поступило более 360 миллионов
На благотворительный счет, который открыли Сбер и Российский Красный Крест (РКК) для помощи семьям жертв и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», поступило более 360 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.
Отмечается, что всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать.
Желающие могут оказать финансовую поддержку и помощь переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссию при переводе взимать не будут.
Ранее также сообщалось, что страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — произведут выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» в упрощенном порядке. Как пояснили в Сбере, урегулирование убытков клиентов СберСтрахования жизни пройдет с использованием данных ЗАГС, это позволит не запрашивать документы у пострадавших.