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14:18, 25 марта 2024Бывший СССР

На Украине участники протеста против мобилизации перекрыли дороги

Жители Закарпатья вышли на протест против мобилизации и перекрыли дороги

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Жители Закарпатской области Украины устроили акцию протеста против мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Люди перекрыли дороги в районе города Мукачево. Местные жители вышли на пешеходные переходы, чтобы не было повода наказать их за нарушение ПДД. Несмотря на это в социальных сетях появились кадры разгона участников акции и задержания части митингующих правоохранителями.

«Такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц, — это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека, которые приводят к недоверию к власти и главнокомандующему», — заявляли организаторы в распространявшемся в соцсетях анонсе мероприятия.

Ранее сообщалось, что на Украине уклонисты перестали выходить из домов, чтобы не получить повестку от сотрудников военкомата. Как рассказал Politico 28-летний мужчина, молодые люди хотят жить своей жизнью, а не идти на фронт, где могут оказаться на месяцы или даже годы.

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      Екатерина Грищенко
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