Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:50, 25 марта 2024Бывший СССР

На Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией

Депутат Рады Гончаренко призвал Украину разорвать дипотношения с Белоруссией

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Межфракционное депутатское объединение (МФО) Верховной Рады Украины призвало правительство страны разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Сегодня, 25 марта Белоруссия отмечает День воли (неофициальный праздник, годовщина провозглашения независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года — примечание "Ленты.ру"). Это пока народный праздник, который станет официальным после освобождения Белоруссии от тирании», — сказано в обращении объединения.

МФО призывает правительство Украины и правительства демократических государств разорвать дипломатические отношения с Белоруссией.

Ранее Алексей Гончаренко назвал политиков, сомневающихся в легитимности Владимира Зеленского после истечения срока его президентских полномочий, предателями Украины. Парламентарий добавил, что властям стоит отказаться от любой политики до окончания конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ раскрыл подробности об операции по поимке террористов из «Крокуса»

      Президент Чехии высказался о теракте в «Крокусе»

      Китайцы массово устремились в Россию с одной целью

      Под Новосибирском нашли останки древнего зверя

      Жерар Депардье прилетит на официальное открытие ресторана в Сибири

      54-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет стройности

      В Харькове досрочно отключат отопление из-за дефицита электроэнергии

      Названа причина резкого износа шин у исправного автомобиля

      На Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией

      Пассажир рейса Москва — Стамбул пригрозил стюардессам расправой во время полета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше