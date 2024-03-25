Сомневающихся в легитимности Зеленского предложили считать предателями Украины
Политиков, сомневающихся в легитимности Владимира Зеленского после истечения срока его президентских полномочий, предложили считать предателями Украины. Соответствующее заявление в Telegram опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
«Меня сложно заподозрить в любви к Зеленскому. Но что скажу по этому поводу: тот, кто будет качать и говорить, что Зеленский не легитимен и нужны выборы — или идиот, или предатель. Иного варианта нет», — говорится в сообщении.
Парламентарий добавил, что властям стоит отказаться от любой политики до окончания конфликта с Россией.
Ранее на Украине рассказали о риске обострения отношений между исполнительной и законодательной властью из-за кризиса легитимности Зеленского. По словам журналистов, действующий президент может утратить контроль над Верховной Радой до конца марта.