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12:52, 25 марта 2024Бывший СССР

Сомневающихся в легитимности Зеленского предложили считать предателями Украины

Депутат Рады Гончаренко: сомневающиеся в легитимности Зеленского — предатели

Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Политиков, сомневающихся в легитимности Владимира Зеленского после истечения срока его президентских полномочий, предложили считать предателями Украины. Соответствующее заявление в Telegram опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Меня сложно заподозрить в любви к Зеленскому. Но что скажу по этому поводу: тот, кто будет качать и говорить, что Зеленский не легитимен и нужны выборы — или идиот, или предатель. Иного варианта нет», — говорится в сообщении.

Парламентарий добавил, что властям стоит отказаться от любой политики до окончания конфликта с Россией.

Ранее на Украине рассказали о риске обострения отношений между исполнительной и законодательной властью из-за кризиса легитимности Зеленского. По словам журналистов, действующий президент может утратить контроль над Верховной Радой до конца марта.

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      Глеб Палехов
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