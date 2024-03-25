На Украине рассказали о напрягающей весь фронт тактике «качелей» ВС России

Полковник СБУ Стариков: ВС РФ наступают по всему фронту, используя «качели»

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков рассказал о тактике ВС России, которая держит в напряжении весь фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова военнослужащего приводит РИА Новости.

По словам Старикова, Россия использует против ВСУ тактику «смертельных качелей» — на ВСУ оказывается давление по всей линии фронта с поиском слабых мест в обороне.

«Держать постоянно в напряжении — все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90 процентов сел», — заявил военный.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Российские войска прорвали оборону ВСУ близ села Вербовое на ореховском участке фронта в Запорожской области.