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20:00, 25 марта 2024Бывший СССР

На Украине захотели ограничить работу Telegram

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о регулировании работы Telegram

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

В Верховную Раду Украины внесен законопроект об ограничении работы мессенджера Telegram. Об этом передает ТАСС.

В тексте документа, представленном на сайте украинского парламента, заявляется, что сам мессенджер Telegram и некоторые каналы могут быть связаны с Россией и государственными структурами РФ.

Проектом закона предусматривается требование к руководству Telegram об обнародовании контактных данных авторов публикаций, противоречащих украинскому законодательству, и возможность ограничения распространения подобного контента на территории страны.

Кроме того, закон требует раскрытия источников финансирования Telegram-каналов и информации об их владельцах, включая данные о точном местоположении, номера телефона и адреса электронной почты.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что запретить мессенджер Telegram на территории Украины невозможно.

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