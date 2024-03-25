На Украине захотели ограничить работу Telegram

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о регулировании работы Telegram

В Верховную Раду Украины внесен законопроект об ограничении работы мессенджера Telegram. Об этом передает ТАСС.

В тексте документа, представленном на сайте украинского парламента, заявляется, что сам мессенджер Telegram и некоторые каналы могут быть связаны с Россией и государственными структурами РФ.

Проектом закона предусматривается требование к руководству Telegram об обнародовании контактных данных авторов публикаций, противоречащих украинскому законодательству, и возможность ограничения распространения подобного контента на территории страны.

Кроме того, закон требует раскрытия источников финансирования Telegram-каналов и информации об их владельцах, включая данные о точном местоположении, номера телефона и адреса электронной почты.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что запретить мессенджер Telegram на территории Украины невозможно.