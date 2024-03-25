Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:10, 25 марта 2024Мир

На Западе указали на напряженность из-за мыслей США о правлении миром

Экономист Сакс: США думают, что правят миром, это ведет к напряженности повсюду

Фото: Shaun Jeffers / Shutterstock / Fotodom

США все еще думают, что правят миром, это ведет к напряженности повсюду. На это указал американский экономист Джеффри Сакс, сообщает РИА Новости.

«США по-прежнему считают, что правят миром. Конечно же, это чрезвычайно наивно и невероятно опасно, это ведет к напряженности повсюду», — сказал он.

По его словам, американские власти скоро осознают необходимость взаимодействия с Россией, Китаем и другими крупными силами многополярного мира, что приведет к началу новой эры мирного сотрудничества.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон проигрывает сразу в двух регионах, которые являются ключевыми для удержания американской гегемонии: в Европе и на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине и Вашингтон не способен переломить ситуацию в свою пользу.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

      В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

      На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

      В парламенте Армении перед выступлением министра обороны забрали телефоны

      Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

      Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

      Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Власти подтвердили обнаружение дрона с бомбой возле нефтезавода под Самарой

      Таксист-мигрант наехал на женщину в Москве и попытался скрыться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше