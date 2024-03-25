Названы крупнейшие поставщики лекарств в Россию

RNC Pharma: крупнейшим поставщиком лекарств в Россию в 2023 году стала Индия

В 2023 году Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств в Россию, обогнав Германию, которая была лидером по отгрузкам в течение двух последних лет. Лидеров по объему отгрузок со ссылкой на исследование RNC Pharma назвал РБК.

За 12 месяцев Индия поставила на российский рынок 293,9 миллиона упаковок различных медикаментов, прирост за год составил почти три процента. В 2021 и 2022 годах лидером по отгрузкам была Германия, которая в прошлом году сократила поставки на 20 процентов, до 238,7 миллиона упаковок.

В топ крупнейших поставщиков также вошли Франция (419,3 миллиона упаковок, плюс 7,6 процента в годовом выражении), Венгрия (112,5 миллиона упаковок, плюс 11,6 процента) и Белоруссия (109,8 миллиона упаковок, плюс 6,9 процента).

В течение 2023 года на российский рынок поступило 1,8 миллиарда упаковок иностранных лекарств. Несмотря на рост на 1,5 процента в годовом выражении, показатель остался ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 миллиарда упаковок. При этом большинство лекарств на рынке российского производства — в 4,1 миллиарда упаковок.

По данным DSM Group, за прошедший год в России резко подорожали фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства. По словам гендиректора компании Сергея Шуляка, производить медикаменты стало дороже на 26 процентов в годовом выражении: годом ранее средняя цена находилась на уровне 92 долларов за килограмм, а сегодня стоимость субстанций выросла до 116 долларов за килограмм. Такую тенденцию объяснили ослаблением рубля и необходимость закупать сырье через посредников из-за санкций, а также тем, что фармкомпании стали уделять больше внимания новым разработкам вместо устаревших лекарств, продажи которых падают.

