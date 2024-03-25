Названы отражающиеся на внешнем виде ногтей болезни

Подолог Рушанцева: пожелтение ногтей может быть признаком гепатита

Некоторые изменения ногтей могут быть признаком опасных недугов, рассказала подолог Дарья Рушанцева. Отражающиеся на внешнем виде ногтей болезни и состояния она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Ломкость ногтей, по словам Рушанцевой, свидетельствует о частом использовании бытовой химии с агрессивными составами, применении некачественных средств для маникюра или педикюра, травмах или неправильно подобранной обуви. Расслоение ногтей, продолжила специалистка, может указывать на дефицит витаминов и минеральных веществ: железа, кальция, цинка, витаминов группы B, а также наличие у человека экземы или псориаза. Утолщение ногтя, по словам подолога, относится к типичным признакам грибковой инфекции, а вкупе с грибком характерно для пациентов с сахарным диабетом.

Пожелтение ногтей также может говорить о грибковой инфекции или гиперкератозе или возникать на фоне хронических заболеваний печени, гепатита либо дерматологических болезней, отметила Рушанцева. К подобным последствиям также приводит регулярный контакт с агрессивными моющими и чистыми средствами, некачественными лаками и базовыми покрытиями, а также курение.

Зелеными же, уточнила подолог, ногти становятся из-за синегнойной палочки псевдомонии — бактерии рода Pseudomonas. Такой побочный эффект часто встречается у любительниц искусственных ногтей и у людей, чьи руки и ноги часто находятся в воде, добавила специалистка.

В свою очередь, поперечные и продольные бороздки на ногтевой пластине могут возникать из-за травм, инфекций и привычки грызть ногти. Белые пятна и полоски на ногтях, рассказала Рушанцева, возникают из-за ушибов ногтя, длительного контакта с химическими средствами, использования дешевых лаков и привычки грызть ногти. Кроме того, заключила она, пятна могут быть симптомом кожных патологий, системных заболеваний или проявляться на фоне приема некоторых препаратов.

Ранее подолог Елена Лапатина назвала способ выбрать обувь по рисунку стопы. Чтобы сделать его правильно, человек должен босой ногой наступить на лист бумаги, а его помощник — обвести силуэт стопы, держа карандаш перпендикулярно бумаге.