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15:25, 10 октября 2023Забота о себе

Врач назвала необычный способ выбрать идеальную обувь без примерки

Фото: Andrew Tanglao / Unsplash

Выбрать идеально подходящую обувь можно без примерки — по рисунку стопы, рассказала подолог Елена Лапатина. Этот необычный способ она назвала в комментарии изданию aif.ru.

Лапатина предупредила, что выбирать обувь без примерки, ориентируясь только на длину стопы, неверно. Она пояснила: размер обуви — это усредненное значение, в то время как размер ноги включает в себя не только длину, но и ширину, полноту и другие параметры.

И все же есть проверенный способ выбрать обувь без примерки — по рисунку стопы, отметила подолог. Чтобы сделать его правильно, человек должен босой ногой наступить на лист бумаги, а его помощник — обвести силуэт стопы, держа карандаш перпендикулярно бумаге.

Затем необходимо произвести измерения, продолжила Лапатина. Для этого достаточно провести прямую линию от самой высокой точки пальцев до середины пятки и измерить ее при помощи линейки. Затем к полученному результату следует прибавить 0,5-1 сантиметр — это и есть оптимальный размер обуви по стопе, уверена она.

Такой запас нельзя игнорировать, ведь во время ходьбы стопа становится шире за счет давления. И если его не добавить, ногам будет некомфортно, пальцы начнут упираться, болеть, ногти станут сбиваться

Елена Лапатинаподолог
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При выборе обуви важно учитывать и ширину стопы, предупредила Лапатина. Для этого в обувь нужно положить вырезанный эскиз и расправить по всей ширине, примяв к подошве. Если края эскиза загнутся, в этих местах обувь будет тесной, подвела итог подолог.

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    Вера Владзиевская
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