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16:37, 25 марта 2024Бывший СССР

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль российских военных и застрял в стекле

Украинский дрон со взрывчаткой атаковал автомобиль ВС России и застрял в стекле

Кадр: Telegram-канал «НгП раZVедка»

Украинский беспилотник пытался атаковать автомобиль российских военных. Видео, снятое из салона солдатами Вооруженных сил России, было опубликовано в Telegram-канале «НгП раZVедка».

На кадрах видно дрон, застрявший в лобовом стекле машины. В результате попадания беспилотник с зарядом взрывчатки повредил триплекс, но не смог разбить его полностью. Благодаря этому никто из военных не пострадал.

«Нормально, дрон зато теперь у нас есть, в "лобовухе" (лобовом стекле — прим. "Ленты.ру") прямо», — эмоционально прокомментировали произошедшее солдаты.

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Ранее командир роты снайперов Вооруженных сил России с позывным Али рассказал о массовом применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов. По его словам, бойцы ВСУ используют на запорожском направлении фосфорные снаряды, вызывающие тяжелые ожоги, острое отравление и поражение костей.

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      Екатерина Грищенко
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