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11:04, 25 марта 2024Наука и техника

Обнаружен механизм борьбы с чувством голода

Current Biology: обнаружены борющиеся с чувством голода клетки мозга

Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

Ученые Абердинского университета в Великобритании обнаружили новый механизм, с помощью которого мозг человека регулирует потребление пищи и борется с чувством голода. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Специалисты нашли группу клеток, которые вырабатывают химическое вещество, называемое гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК). Она является тормозным нейромедиатором центральной нервной системы, то есть подавляет определенные нервные сигналы.

Эта группа клеток активируется при воздействии лираглутида — широко используемого для лечения ожирения препарата. Однако прямое включение этих нейронов снижает потребление пищи, не вызывая тошноты, которая является распространенным побочным эффектом при применении лираглутида.

Авторы отмечают, что результаты исследования помогут разработать новые, более целенаправленные препараты, которые снижают потребление пищи и уменьшают массу тела, устраняя голод и не вызывая тошноты.

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      Александр Еникеев
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