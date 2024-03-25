Олимпийский чемпион назвал негативные последствия участия россиян в Играх-2024

Ильгар Мамедов заявил, что участие россиян в Олимпиаде-2024 разделит общество

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал негативные последствия участия представителей страны в Олимпийских играх 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

«Это будет разделение общества, этого допустить нельзя. Вопрос — насколько ты любишь себя или насколько ты любишь свою страну? Каждый пусть задаст себе этот вопрос», — заявил Мамедов.

По словам главы ФФР, он не понимает россиян, которые хотят выступить на ОИ, но не имеют 99-процентных шансов на победу. «Поехать и ничего там не достичь, поехать прогуляться по Парижу со всеми его неудобствами», — отметил Мамедов.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В организации добавили, что не будут принуждать желающих выступить на Олимпиаде-2024 россиян осуждать СВО. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.