Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франсиско Серундоло
Сегодня
18:00 (Мск)
Карен Хачанов
Майами (м)
Металлург Мг
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Кипр
Сегодня
20:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Черногория
Сегодня
20:00 (Мск)
Северная Македония
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
10:11, 25 марта 2024Спорт

Олимпийский чемпион назвал негативные последствия участия россиян в Играх-2024

Ильгар Мамедов заявил, что участие россиян в Олимпиаде-2024 разделит общество
Ильгар Мамедов

Ильгар Мамедов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал негативные последствия участия представителей страны в Олимпийских играх 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

«Это будет разделение общества, этого допустить нельзя. Вопрос — насколько ты любишь себя или насколько ты любишь свою страну? Каждый пусть задаст себе этот вопрос», — заявил Мамедов.

По словам главы ФФР, он не понимает россиян, которые хотят выступить на ОИ, но не имеют 99-процентных шансов на победу. «Поехать и ничего там не достичь, поехать прогуляться по Парижу со всеми его неудобствами», — отметил Мамедов.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В организации добавили, что не будут принуждать желающих выступить на Олимпиаде-2024 россиян осуждать СВО. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого по делу «Крокуса» заподозрили в связях с зарубежными радикальными проповедниками. Что известно об этом?

      В Азербайджане арестовали планировавшего теракты мужчину

      В Британии призвали к переговорам по Украине с сохранением Россией территорий

      Поставки древесины из России в дружественные страны взлетели

      Одному виду жилья в России предрекли рекордные продажи

      Адвокат заявил о невозможности смертной казни исполнителям теракта в «Крокусе»

      Олимпийский чемпион назвал негативные последствия участия россиян в Играх-2024

      В Германии обвинили Украину в передаче западного оружия третьим сторонам

      Грузовик врезался в военный автобус на МКАД и загорелся

      Экс-глава МИД Австрии сравнила Бербок и фон дер Ляйен с 13-летними подростками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше