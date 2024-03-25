Отличившихся при задержании террористов у границы с Украиной военных наградили

МО: военных, отличившихся при задержании террористов у границы, наградили

Военнослужащих, которые отличились при задержании террористов в Брянской области, наградили. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Госнаграды военнослужащим вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев. Он лично поздравил каждого участника операции и высоко оценил их работу.

Военнослужащим вручили медали «За отвагу» и «За боевые отличия». Награды им вручали на позициях подразделений.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин.

По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, еще 182 человека пострадали.