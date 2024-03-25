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00:53, 25 марта 2024Спорт

Овечкин объяснил пятиматчевую результативную серию в НХЛ

Овечкин объяснил результативную серию в НХЛ фразой «шайба сама идет в ворота»

Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о результативной серии в последних пяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит ESPN.

В последних пяти встречах Овечкин в общей сложности забросил восемь шайб, трижды оформив хет-трик. «Шайба сама идет в ворота», — такой фразой он объяснил свой результат. Форвард добавил, что команда боролась весь год и хочет выйти в плей-офф.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До лидирующего канадца Уэйна Гретцки россиянину осталось 46 шайб.

Всего в текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 67 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами. «Вашингтон» с 79 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции и имеет шансы выйти в плей-офф.

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      Дарья Коршунова
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