Пара обнаружила 1,3 миллиарда рублей на своих банковских счетах

Пара из Великобритании нашла на своих инвестиционных счетах 1,3 миллиарда рублей

Супруги из Великобритании обнаружили неожиданное состояние на своем банковском счете. Об этом пишет Birmingham Mail.

Ричард и Жаклин Уорнок нашли на своем счете в банке Abrdn 11 миллионов фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиарда рублей). Из них 8,3 миллиона фунтов стерлингов (965 миллионов рублей) лежали на счете Ричарда, а 2,5 миллиона (290 миллионов рублей) — на счете Жаклин.

Оба счета были инвестиционными и пенсионными. 56-летний Ричард Уорнок, который всю жизнь проработал строителем, сначала подумал, что произошла ошибка. Однако, увидев баланс на счете жены, он поверил, что деньги действительно принадлежат им.

Мужчина невероятно обрадовался и стал раздумывать, на что потратить неожиданное богатство. По его словам, он чувствовал себя так, как будто выиграл джекпот в лотерею. «Мы решили, что курс акций какой-нибудь компании в одночасье взлетел до небес, как это бывает на фондовом рынке, — объясняет Уорнок. — Это могло быть правдой».

Вскоре выяснилось, что огромные цифры на счетах стали следствием банковской ошибки. «Мы до сих пор не знаем, как все это произошло на самом деле. Abrdn не выходил на связь. Нам сообщили об ошибке через нашего финансового консультанта. Я уверен, что мы не единственные, кто на пару часов стал миллионером», — рассказал Уорнок.

Оба счета исправили, и цифры на них вернулись к прежним значениям. Ошибка затронула ряд клиентов, владеющих инвестиционными портфелями. Представитель Abrdn объяснил, что «в потоке данных о стоимости акций, которые мы получаем от третьей стороны, произошла ошибка».

Ранее сообщалось, что клиенты крупнейшего банка в Эфиопии обнаружили, что могут снимать со своих счетов больше денег, чем на них лежит. Согласно объявлению, опубликованному Коммерческим банком Эфиопии, во время техобслуживания и проверки банковских систем была допущена ошибка.