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20:10, 25 марта 2024Путешествия

Пассажиры в красках описали полет в персональной каюте роскошного самолета

Daily Mail: муж и жена провели полет в каюте бизнес-класса Qatar и восхитились

Фото: M101Studio / Shutterstock / Fotodom

Муж и жена провели полет из Лондона в Доху, Катар, в персональной каюте бизнес-класса авиакомпании Qatar Airways и восхитились условиями. Свои впечатления от роскошного самолета они в красках описали в беседе с Daily Mail.

Путешественники отметили, что смогли насладиться лучшим шампанским и попробовать дорогие блюда, в том числе вареного лобстера с копченым лососем. Кроме того, их кресла можно было превратить в двуспальную кровать. «Но что меня особенно впечатлило, так это бортпроводники. Они так же хороши и компетентны, как и сотрудники лучших ресторанов», — заметила Харриет.

Вдобавок всем пассажирам рейса подарили дорожные наборы известного бренда, в которые входили крем для тела, бальзам для губ и стеклянный флакон духов, а также носки и маска для глаз.

Ранее туристка из Джерси отметила день рождения с друзьями на Ибице и вернулась домой в пустом самолете. 38-летняя Ханна Маден-Адамс (Hannah Maden-Adams), летевшая домой из отпуска, случайно оказалась единственным пассажиром на борту лайнера.

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      Зарина Дзагоева
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