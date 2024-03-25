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16:10, 25 марта 2024Бывший СССР

Раскрыта офицерская схема отъема денег у рядовых солдат ВСУ

Пленный боец ВСУ Фомин: офицеры объявляют выговор рядовым солдатам ради денег

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявляют выговоры рядовым солдатам и забирают себе положенные бойцам премиальные выплаты. Офицерскую схему отъема денег у простых военнослужащих раскрыл пленный солдат украинской армии Александр Фомин, сообщает ТАСС в Telegram.

«Выговоры были: раз, два, три. Они [офицеры] поняли с кого можно тянуть деньги. Потому что если ты объявляешь человеку выговор, то он получает только оклад. Мне объявили выговор, я с зарплаты получаю только оклад, а ему [офицеру] мои премиальные деньги переходят», — рассказал военный.

Он добавил, что офицеры получали деньги на банковскую карту и поэтому могли отбирать зарплаты рядовых без всяких помех.

Ранее Фомин рассказал о неравенстве, которое проявляется во время мобилизации на Украине. По его словам, в Одессе в ходе массового призыва не трогают «золотую молодежь».

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      Глеб Палехов
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