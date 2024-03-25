Пограничники Латвии избили беженца и вытолкали его в Белоруссию

БелТА: пограничники Латвии избили беженца из Конго и вытолкали его в Белоруссию

Пограничники Латвии избили беженца из Республики Конго и выдворили на территорию Белоруссии, утверждает Следственный комитет республики. Его сообщение приводит БелТА.

26-летний гражданин Республики Конго сообщил, что он подвергся жестокому избиению со стороны людей в форме на территории Латвии. Представители латвийской стороны якобы отвезли мужчину на границу, разбили телефон и, открыв калитку, вытолкали на территорию Белоруссии.

У беженца была повреждена нога, на теле множественные гематомы. После оказания помощи в Браславской центральной районной больнице его жизни ничего не угрожает.

Ранее секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович рассказал, что Белоруссия в 2023 году пресекла незаконное вытеснение в республику 35 тысяч мигрантов и предотвратила жестокое обращение с ними со стороны балтийских и польских пограничников.