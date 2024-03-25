Польша заключила военные контракты на сумму более семи миллиардов долларов

Польша заключила контракты на закупку оружия и техники на сумму $7,5 млрд

Польша заключила военные контракты на закупку оружия и техники на сумму около 7,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил замминистра обороны страны Цезари Томчик, пишет РИА Новости.

Комментируя закупку вооружений для армии, замминистра поделился суммой последних заключенных контрактов. «За последние три месяца удалось подписать около 20 соглашений на сумму 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов)», — отметил заместитель главы Министерства обороны (МО) Польши.

По его словам, польская армия планирует потратить еще два миллиарда долларов на подготовку местной инфраструктуры к новой технике.

Ранее Томчик во время интервью телеканалу Polsat рассказал, что страна не собирается отправлять своих военных на Украину. Он подчеркнул, что вопросы безопасности остаются «очень деликатными», однако у Варшавы «нет такого проекта и идеи».