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17:37, 25 марта 2024Россия

В России предложили создать горячую линию для борьбы с провокаторами

Депутат Журова предложила создать горячую линию для борьбы с провокаторами

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Есть смысл создать специальную горячую линию, на которую будут обращаться люди, получившие предложение об организации или участии в теракте, предложила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она добавила, что люди могут быть крайне встревожены подобными сообщениями, их нужно успокоить.

«Цель этих провокаций — напугать людей. Тут даже не так важно, осуществит ли кто-то в итоге теракт, но человек в любом случае будет напуган тем, что кто-то знает его контакты, что к нему могут прийти правоохранители и обвинить в контактах с террористами», — сказала политик.

Журова предложила в случае подозрений передавать информацию о подобных сообщениях сотрудникам правоохранительных органов.

«Может, стоит создать специальную горячую линию, на которую будут звонить люди и говорить о поступлении подобных предложений. Пусть эта линия собирает номера, с которых поступали сообщения. Может, в этом тоже есть смысл», — допустила депутат.

Ранее сообщалось, что в мессенджерах россиянам массово поступают провокационные предложения об участии в терактах. Неизвестные предлагают за вознаграждение минировать торговые центры, школы и места массового пребывания людей, а также взрывать поезда.

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      Наталия Белова
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