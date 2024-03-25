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18:04, 25 марта 2024Путешествия

Работники роскошного круизного лайнера попали в ловушку из-за пожара на борту

Daily Mail: работники круизного лайнера на Багамах погибли из-за пожара на борту

Кадр: Calling All Ports / YouTube

На Багамах работники роскошного круизного лайнера попали в ловушку из-за пожара на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что корабль Nieuw Amsterdam покинул Форт-Лодердейл во Флориде 16 марта и отправился в семидневное путешествие на Багамы. У острова Литтл-Сан-Сальвадор в машинном отделении лайнера произошло возгорание. Двое сотрудников оказались в огненной ловушке и получили сильные ожоги. Спасти их не удалось.

Ранее супруги-пенсионеры отправились в круиз в честь 47-й годовщины свадьбы и назвали его адским из-за отравления. Уточняется, что 71-летний Рой Лансели и его 69-летняя жена Кристина из Ливерпуля заболели спустя два дня после начала круиза.

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      Зарина Дзагоева
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