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09:00, 25 марта 2024Наука и техника

Раскрыто влияние климата на будущую стоимость продуктов

Communications Earth & Environment: изменение климата вызовет рост инфляции

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цены на продукты питания и общая инфляция будут расти по мере повышения температуры из-за вызванного человеком изменения климата. Это выяснили экологи при Европейском центральном банке, которые опубликовали результаты исследования в журнале Communications Earth & Environment.

Специалисты проанализировали ежемесячные цены на продукты питания и другие товары, показатели температуры и другие климатические факторы в 121 стране, начиная с 1996 года. Это позволило раскрыть влияние экстремальных погодных условий, особенно жары, на рост цен и экстраполировать его на прогнозы климата в будущем.

Ученые подсчитали, что погодные и климатические потрясения приведут к росту стоимости продуктов питания на 1,5-1,8 процента, при этом наибольший рост будет наблюдаться в и без того жарких местах, таких как Ближний Восток. Это означает увеличение мировой инфляции на 0,8-0,9 процентных пункта ежегодно к 2035 году.

К 2060 году климатическая часть инфляции должна значительно вырасти, при этом мировые цены на продукты питания, по прогнозам, будут увеличиваться на 2,2-4,3 процентных пункта ежегодно. Это соответствует увеличению общей инфляции на 1,1-2,2 процентных пункта.

По словам авторов, инфляционное давление на стоимость продуктов питания и другие товары сильнее в более жаркие сезоны и в более жарких регионах. Таким образом, Европа и Северная Америка, возможно, пострадают не так сильно, как Глобальный Юг.

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      Александр Еникеев
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