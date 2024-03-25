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16:36, 25 марта 2024Забота о себе

Раскрыты главные причины головной боли у детей

Невролог Неврюзина: головную боль у детей вызывает сидение перед монитором

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Головную боль у детей может вызвать частое использование гаджетов, предупредила детский невролог Галина Неврюзина. Главные ее причины она раскрыла в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, головная боль напряжения — это один из самых распространенных видов боли. Она встречается и у детей и, как правило, представляет собой несильную и монотонную боль в лобно-височных частях головы. Причиной такой боли у ребенка может стать долгое сидение перед монитором или экраном.

«Зачастую это сопровождается множественными зрительными раздражителями, такими как мелькание ярких картинок, вспышек. Продолжительный просмотр мультфильмов, видеороликов, длительная игра в компьютерные игры приводит к переутомлению нервной системы и вызывает соответствующую ее реакцию в виде головной боли», — объяснила Неврюзина.

Чтобы предотвратить развитие такого вида боли у ребенка, нужно следить за тем, чтобы он делал активные паузы в пользовании гаджетами. «Родителям важно помнить о недопустимости подмены живого общения, прогулок, активных игр и занятий с ребенком искусственными электронными и телевизионными заменителями», — сказала врач.

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Она также обратила внимание на то, что головная боль может сопровождать другое заболевание: серьезную интоксикацию организма; воспалительные и инфекционные заболевания носоглотки; развивающиеся проблемы в шейном отделе позвоночника, сопровождающиеся нарушениями кровоснабжения головного мозга; инфекционные поражения коры и вещества головного мозга. Необъяснимая боль, по ее словам, требует обращения к врачу. Кроме того, в больницу нужно обратиться, если боль возникла после удара по голове, приводит к потере и изменению сознания, сопровождается судорогами, ухудшением зрения, онемением тела и повышением температуры.

Ранее врач-невролог Анастасия Тарасова перечислила провоцирующие мигрень продукты. По ее словам, в основном головную боль провоцируют стресс, менструация, яркий свет или сильный неприятный запах, однако нередко триггером выступает еда.

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      Александра Лисица
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