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15:29, 14 марта 2024Забота о себе

Врач перечислила провоцирующие мигрень продукты

Невролог Тарасова назвала сосиски и колбасу провоцирующими мигрень продуктами

Фото: Unsplash

Мигрень — это приступы сильной головной боли, обостряющиеся из-за различных факторов, в том числе из-за питания, объяснила врач-невролог Анастасия Тарасова. Провоцирующие недуг продукты она перечислила в разговоре с «Газетой.Ru».

Тарасова, сославшись на исследование, в котором приняли участие 200 человек, рассказала, что 90 процентов пациентов с мигренью точно знают причины приступов. По ее словам, в основном головную боль провоцируют стресс, менструация, яркий свет или сильный неприятный запах, однако нередко триггером выступает еда. «Среди наиболее распространенных продуктов, которые чаще всего провоцировали мигрень, были названы бекон, сосиски, ветчина, колбасы», — заявила врач.

Тарасова добавила, что мигрень часто возникает после употребления продуктов с тирамином. Это соединение образуется при расщеплении аминокислоты тирозина и содержится в выдержанных сырах, таких как пармезан и чеддер, в копченом мясе, рыбе, ферментированных продуктах, орехах и красном вине. Невролог отметила, что после употребления этих продуктов происходит избирательное сужение и расширение сосудов в головном мозге, это и вызывает пульсирующую головную боль.

Приступы мигрени могут также возникать после употребления кофеина, алкоголя и тропических фруктов, предупредила врач. Кроме того, Тарасова указала, что головную боль иногда провоцируют пищевые добавки, которые используют для изготовления фастфуда, — глутамат натрия, аспартам, сульфиты, нитраты и краситель тартазин.

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В заключение Тарасова отметила, что у каждого человека триггеры мигрени индивидуальны, и то, что вызывает приступ у одного человека, может быть абсолютно безвредно для другого. Более того, реакция на один и тот же продукт в разные дни может отличаться, поэтому, чтобы лучше контролировать приступы мигрени, врач посоветовала вести дневник состояния и записывать туда факторы, которые могли послужить причиной начала приступа.

Ранее невролог Любовь Некрасова заявила, что женщины чаще мужчин страдают мигренями. Она объяснила, что это связано с гормональными колебаниями.

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      Екатерина Улитина
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