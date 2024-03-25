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20:48, 25 марта 2024Силовые структуры

Рецидивист надругался над 12-летней россиянкой в подъезде

В Петербурге рецидивист надругался над 12-летней девочкой в подъезде

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге рецидивист надругался над 12-летней школьницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, приезжий приставал к пятикласснице в подъезде дома на Звездной улице. Его удалось задержать по горячем следам, так как полицию обратилась женщина, которая заметила подозрительного мужчину, заманившего двух девочек в дом. Позже к правоохранителям пришел отец потерпевшей. Теперь силовики ищут вторую пострадавшую.

Задержанный был судим за хулиганство, покушение на изнасилование и домогательства. Он не имеет регистрацию и постоянного места жительства в Ленинградской области и Петербурге. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае суд приговорил 25-летнего мужчину к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование 12-летней девочки.

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      Екатерина Кашурникова
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