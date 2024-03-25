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15:15, 25 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающихся на Таиланд опасностях

The Thaiger: на Таиланд надвигаются штормы и аномальная жара

Фото: Phobthum Yingpaiboonsuk / Globallookpress.com

Жителей Таиланда и туристов, в том числе россиян, предупредили о надвигающихся на страну опасностях, вызванных погодными условиями. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на Метеорологический департамент Таиланда.

Уточняется, что в 27 тайских провинциях, включая Бангкок и Паттайю, прогнозируются грозы, штормы и сильные ливни. При этом синоптики сообщают об аномальной жаре в ближайшие дни. Воздух будет прогреваться до 40 градусов.

Кроме погодных условий, тайцев и иностранных путешественников ждет смог: пыль и дым будут наблюдаться в северном, северо-восточном и центральном регионах страны, в том числе в Бангкоке.

Ранее канадский турист, отдыхавший в Таиланде с девушкой, выпал из движущегося поезда и не выжил. 24-летний Райан Джозеф Ральф сел на ночной локомотив из Бангкока на остров Ко Тао вместе с 22-летней Шоной Морган.

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      Зарина Дзагоева
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