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13:49, 25 марта 2024Ценности

Россиянам перечислили главные модные тренды 2024 года

Lamoda: стиль mob wife и макияж в персиковом оттенке стали трендами в 2024 году

Фото: Unsplash

Россиянам перечислили главные модные тренды 2024 года. Соответствующая информация от аналитиков маркетплейса Lamoda и контентной платформы «Дзен» поступила в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь актуальным эксперты назвали макияж в персиковом оттенке — главном цвете года по версии Института цвета Pantone. Кроме того, популярным стайл мейкап в голубых оттенках, а также аудитория начала больше внимания уделять различным техникам нанесения помады и блесков на губы. «Минимализм и естественный макияж нашли отражение в тренде clean girl», — отметили специалисты.

Среди прочего, весной 2024 года особую популярность приобрел стиль mob wife, или «жена мафиози» — образ, вдохновленный эстетикой героинь «Клана Сопрано», «Крестного отца» и других культовых криминальных фильмов. Еще одним трендом стал «дедовский стиль», основанный на комбинации винтажных, комфортных вещей и ярких акцентных аксессуаров.

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Вдобавок авторы исследования заметили спрос на модное течение «стиль кокетки» с его романтичными образами и главным атрибутом в виде корсета. Замыкает топ тенденций в одежде «офисная сирена» — стиль сотрудниц корпораций из кинематографа 2000-х годов.

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      Карина Черных
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