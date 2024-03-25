Россиянкам назвали несовместимую с платьями обувь

Стилистка Шмелева призвала избегать сочетания платьев со спортивными кроссовками

Имиджмейкер и стилистка Полина Шмелева назвала россиянкам несовместимую с платьями обувь. Ее комментарий публикует WomanНit.

По словам специалистки, созданию женственного образа могут помешать сапоги на грубой платформе, которые в данном случае она посоветовала заменить на классические ботильоны. В то же время эксперт внесла в список спортивные кроссовки, предложив в качестве альтернативы кеды или простые белые кроссовки.

Кроме того, собеседница издания призвала избегать сочетания мини-платьев и юбок с ботинками, вместо которых предпочтительны высокие сапоги. «Высокий каблук и мини-платье смотрится вульгарно. Без вариантов. Элегантности вам придаст только удлиненное платье, можно обтягивающее, в миксе с высоким каблуком, если без него никак», — добавила стилистка.

Ранее в марте стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам создающую дорогой образ модную обувь на весну 2024 года.