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18:53, 25 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали несовместимую с платьями обувь

Стилистка Шмелева призвала избегать сочетания платьев со спортивными кроссовками

Фото: Unsplash

Имиджмейкер и стилистка Полина Шмелева назвала россиянкам несовместимую с платьями обувь. Ее комментарий публикует WomanНit.

По словам специалистки, созданию женственного образа могут помешать сапоги на грубой платформе, которые в данном случае она посоветовала заменить на классические ботильоны. В то же время эксперт внесла в список спортивные кроссовки, предложив в качестве альтернативы кеды или простые белые кроссовки.

Кроме того, собеседница издания призвала избегать сочетания мини-платьев и юбок с ботинками, вместо которых предпочтительны высокие сапоги. «Высокий каблук и мини-платье смотрится вульгарно. Без вариантов. Элегантности вам придаст только удлиненное платье, можно обтягивающее, в миксе с высоким каблуком, если без него никак», — добавила стилистка.

Ранее в марте стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам создающую дорогой образ модную обувь на весну 2024 года.

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      Алина Гостева
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