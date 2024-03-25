Россиянкам назвали создающую дорогой образ модную обувь на весну
Стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам создающую дорогой образ модную обувь на весну 2024 года. Ее комментарий появился на портале «Я покупаю».
Так, в список вошли челси из замши актуального в этом сезоне коричневого цвета, отметила эксперт. Кроме того, создать презентабельный внешний вид помогут лоферы с цепочкой, лодочки винного оттенка и туфли на каблуке kitten heel (миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров, расширенные к основанию пятки, — прим. «Ленты.ру»).
В то же время специалистка внесла в перечень туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме — «прим. Ленты.ру»), особенно выделив их лакированный вариант. Также она призвала обратить внимание на босоножки с Т-образным ремешком.
Ранее в марте стилист Алеко Надирян назвал россиянкам модную замену бежевым тренчам на весну 2024 года. По словам эксперта, актуальной альтернативой данному предмету гардероба могут стать полупальто.