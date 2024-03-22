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14:21, 22 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали модную замену бежевым тренчам на весну

Стилист Алеко Надирян назвал полупальто модной заменой бежевым тренчам на весну
Алеко Надирян

Алеко Надирян. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале назвал россиянкам модную замену бежевым тренчам на весну 2024 года.

По словам эксперта, актуальной альтернативой данному предмету гардероба могут стать полупальто. «Приталенные, прямые, в форме бомбера или пиджака — вариантов море», — отметил автор поста. В том числе они представлены в ассортиментах таких брендов, как Prada, Loulou Studio, GATE31 и Charuel.

В то же время специалист проиллюстрировал публикацию снимками, где манекенщицы демонстрировали упомянутую вещь. Они сочетали ее с макси- и мини-юбками и широкими и прямыми брюками и джинсами.

Ранее в марте российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам необходимое пальто на весну 2024 года. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуальными окажутся данные предметы гардероба золотистого оттенка.

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      Алина Гостева
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