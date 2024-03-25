Бывшему топ-менеджеру «Российской венчурной компании» дали шесть лет за хищения

В Москве суд дал до 6 лет фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей в РВК

Таганский суд Москвы вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищении путем мошенничества в «Российской венчурной компании» (РВК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яну Рязанцеву и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича признали виновными в мошенничестве. Им назначено наказание в виде 5,5 года и 6 лет лишения свободы соответственно. Оба взяты под стражу в зале суда.

Суд удовлетворил гражданский иск РВК к осужденным и взыскал с них 394 миллиона рублей, а также обратил в счет погашения ущерба 2 миллиона рублей и 14 тысяч долларов, изъятые в ходе обыска в офисе компании «Солар Менеджмент». По данным следствия, в период с 2012 по 2016 год топ-менеджеры РВК перечислили из ее средств 1,3 миллиарда рублей под видом инвестиций американской компании Alion Energy Inc, которые позже были похищены, сообщает «Коммерсантъ».

В 2020 году сообщалось о задержании в Москве главы РВК Александра Повалко в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД проводили обыски в его офисе и квартире.