Следствие оценит возможные нарушения требований безопасности в «Крокусе»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие оценит возможные нарушения требований безопасности в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит РИА Новости.
«Следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале "Крокус Сити Холл"», — подчеркнул руководитель ведомства.
Бастрыкин уточнил, что в ходе расследования изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы, их изучат специалисты.
Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.
По последним данным Следственного комитета, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 139 человек.