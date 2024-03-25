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21:24, 25 марта 2024Силовые структуры

Следствие оценит возможные нарушения требований безопасности в «Крокусе»

Бастрыкин: следствие выясняет, нарушались ли требования безопасности в «Крокусе»

Фото: Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие оценит возможные нарушения требований безопасности в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит РИА Новости.

«Следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале "Крокус Сити Холл"», — подчеркнул руководитель ведомства.

Бастрыкин уточнил, что в ходе расследования изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы, их изучат специалисты.

Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.

По последним данным Следственного комитета, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 139 человек.

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      Марина Совина
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