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16:43, 25 марта 2024Экономика

Китай собрался заставить банки спасать застройщиков

Reuters: Пекин заставляет банки давать деньги застройщикам для спасения отрасли

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Регулирующие органы Китая ищут способы заставить местные банки ускорить выдачу новых кредитов частным застройщикам, которым серьезно не хватает денег для продолжения работы. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, пишет Reuters.

Большинство кредитных организаций уклонялись от работы с представителями пострадавшей отрасли. Они ориентировались на падающие восьмой месяц подряд цены и отсутствие спроса, спасти который с помощью стимулирования пока не удается.

Начиная с прошлой недели Пекин требует выдавать займы проектам из «белого списка», которыми занимаются как государственные, так и частные застройщики. Банкам дан срок до конца июня, чтобы они завершили утверждение и выдачу кредитов на общую сумму 1,5 триллиона юаней (207,5 миллиарда долларов).

Эксперты отмечают, что старание банков избежать выдачи кредитов понятно, ведь опасения по поводу качества активов и спроса не исчезли. Они предпочитают давать деньги госпроектам, считая их более надежными, но властям нужно равное отношение.

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По данным представителей трех застройщиков, поначалу от банков требовали скорректировать планы погашения существующих кредитов на проекты из перечня. Но теперь позиция ужесточилась, поэтому от них нужны новые средства, причем в короткие сроки.

В ноябре прошлого года источники утверждали, что власти КНР готовы разрешить выдачу необеспеченных кредитов для спасения проблемных застройщиков. Отрасль долгие годы являлась локомотивом роста экономики, но теперь ее крупнейшие участники испытывают серьезные трудности. Вслед за ликвидацией бывшего крупнейшего застройщика Evergrande та же участь может ожидать другого строительного гиганта — Country Garden. А в марте с риском невыполнения обязательств столкнулся еще один крупный застройщик — Vanke.

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      Платон Щукин
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