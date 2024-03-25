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17:36, 25 марта 2024Мир

США публично обвинят китайских хакеров в шпионаже

CNN: США готовятся обвинить хакеров КНР в шпионаже против американских компаний

Фото: Unsplash

Администрация президента США Джо Байдена готовится публично обвинить нескольких китайских хакеров в проведении масштабных взломов и шпионаже против американских компаний от имени гражданской разведывательной службы КНР. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Как отмечает издание, США выдвинут против них уголовные обвинения, введут санкции, а также назначат многомиллионное вознаграждение за информацию о хакерах. Американское правительство утверждает, что хакеры действуют по указанию шпионского агентства Министерства государственной безопасности Китая.

«Хакеры использовали китайскую технологическую компанию для прикрытия своей хакерской деятельности», — приводит издания слова одного из источников.

Утверждается, что Великобритания также готовится обвинить хакерскую группу в атаках на свои организации.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь завил, что Пекин отвергает обвинения Великобритании в совершении хакерских атак. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что выводы Лондона безосновательны.

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      Виктория Кондратьева
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