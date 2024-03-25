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08:54, 25 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке еще одного теракта организаторами атаки на «Крокус»

«Известия»: организаторы атаки на «Крокус» готовили теракт в Средней Азии
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В одной из стран Средней Азии удалось предотвратить теракт, который параллельно готовили организаторы атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на анонимный источник.

При этом он не назвал страну, в которой готовился теракт. Однако, по данным источника, он должен был произойти одновременно с нападением на «Крокус».

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22 марта 2024

Ранее стало известно, что за вербовкой террористов, открывших огонь в «Крокус Сити Холле» могло стоять украинское посольство в Таджикистане. По словам полковника в отставке Бахтиера Рахмонова, за несколько недель до теракта на сайте посольства появилась информация о приглашении иностранцев в «Интернациональный легион».

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу, 22 марта. Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. Когда начался пожар, они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Их удалось задержать только в Брянской области.

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      Александр Курбатов
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