Оценен риск провокаций у границ России после теракта в «Крокусе»

Политолог Геворгян: после теракта в «Крокусе» могут быть провокации у границ РФ

После теракта в «Крокус Сити Холле» могут произойти провокации возле российских границ. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила политолог Каринэ Геворгян.

По ее словам, злоумышленники могут активизироваться в Румынии, на Южном Кавказе и в странах Прибалтики. Также аналогичные риски есть в Центральной Азии и Казахстане. Эксперт добавила, что из Прибалтики уже поступают сигналы о появлении русскоговорящих отрядов в форме Вооруженных сил РФ, которые собираются терроризировать население, «чтобы потом свалить все на нас».

Геворгян также пояснила, что президент Франции Эммануэль Макрон из-за страха военного переворота отправил своих солдат в Румынию. Политолог добавила, что на румынско-молдавской границе сконцентрированы войска, которые могут выступить на Приднестровье, где есть российские миротворцы.

«Третий регион — это Южный Кавказ. (...) Там все уже на низком старте войны. И я уже скажу, что тут не фактор даже Азербайджана и Армении, тут уже более серьезные факторы — втянуть Иран в эти вязкие действия на Южном Кавказе, да и ту же Турцию», — рассказала эксперт.

Говоря о риске провокаций в Казахстане, Геворгян напомнила о протестах, которые прошли в стране в начале 2022 года.

Ранее в Кремле отметили, что для борьбы с терроризмом необходимо прикладывать международные усилия, которых сегодня нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.