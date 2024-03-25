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03:22, 25 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении украинского издания.

Ранее сообщалось, что в Харькове было повреждено производственное предприятие в результате взрывов, которые произошли 20 марта. Речь идет о типографии. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, продолжается ликвидация последствий взрывов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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