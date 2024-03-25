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13:45, 25 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об ударах по центрам принятия решений в Киеве

«ВО»: ВС РФ нанесли удары по объектам командования СБУ в Киеве
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы России нанесли серию артиллерийских ударов по центрам принятия решения в Киеве, в частности, был поражен один из столичных объектов Службы безопасности Украины. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Военный обозреватель».

«В результате ударов гиперзвуковыми [ракетами] "Циркон" уничтожен (...) объект СБУ в центре столицы — один из так называемых центров принятия решений», — говорится в публикации. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Кроме того, в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» отмечают, что после ракетного удара было также уничтожено здание бывшего штаба Гражданской обороны Украины.

Ранее в Киеве прозвучало три мощных взрыва. По словам очевидцев, взрывы раздались в центральном районе украинской столицы спустя некоторое время после объявления воздушной тревоги.

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      Глеб Палехов
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