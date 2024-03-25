Стало известно об уничтожении большой группы солдат ВСУ под Пятихатками

Рогов: под Пятихатками ВС России накрыли большое количество живой силы ВСУ

На запорожском направлении в районе города Пятихатки артиллерийским ударом российской армии была уничтожена большая группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения главы запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, передает ТАСС.

«В районе Пятихаток [Вооруженные силы России] накрыли артиллерийским огнем большое количество живой силы противника и ФАБами (ФАБ, фугасная авиабомба, — прим. "Ленты.ру") отработали», — передаются в публикации слова Рогова.

Ранее эксперты назвали факторы, осложняющие продвижение российских войск на запорожском направлении, в том числе в районе Пятихаток. По словам политолога Алексея Живова, одним из главных препятствий для активного наступления оказалась высокая плотность минных полей на этом участке фронта.

В ходе беседы с журналистами Рогов также рассказал о прорыве обороны ВСУ в районе села Вербовое. По его словам, российские войска продвинулись на два километра и захватили пять вражеских опорных пунктов.